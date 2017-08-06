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новость В Подмосковье ранен и ограблен американский журналист Уэггаман

06.08.2017
Райли Уэггаман. Кадр RT
Райли Уэггаман. Кадр RT
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В поселке Монино Щелковского района Подмосковья ранен и ограблен 32-летний гражданин США журналист Райли Уэггаман. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Инцидент произошел в 6 утра в субботу. Грабитель в маске через окно проник в дом 49-летней тещи американца, работающей в детском саду музыкальным руководителем. Угрожая ножом, он потребовал денег. Далее преступник ранил Уэггамана ножом в живот, после чего теща иностранца выпрыгнула в окно первого этажа и сломала пятку. Нападавший забрал три мобильника, 1200 рублей и паспорт хозяйки.

Жена и родившийся меньше месяца назад сын иностранца во время нападения спали.

Уэггамана доставили в больницу.

Как передает ТАСС, полицейские задержали преступника. Им оказался 51-летний житель Щелковского района. Против него открыто дело по статье 162 УК (разбой).

Уэггаман - замредактора пропутинского сайта Russia Insider и корреспондент иранского проправительственного телеканала Press TV.

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06.08.2017
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