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новость В Махачкале был похищен глава Минстроя Дагестана Казибеков

24.07.2017
Ибрагим Казибеков. Фото: minstroy.e-dag.ru
Ибрагим Казибеков. Фото: minstroy.e-dag.ru
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В Махачкале в четверг был похищен министр строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков. Об этом сообщает региональный главк СКР.

Как передает Life со ссылкой на telegram-канал Mash, похищение совершили братья Залкеп и Яхъя Алискантовы из села Шушановка Кизилюртовского района. Они схватили Казибекова у махачкалинского ипподрома, усадили его, угрожая пистолетом, в BMW и привезли в некий дом в центре Махачкалы. Утверждается, что чиновник семь часов просидел там прикованным к батарее.

За освобождение Казибекова, говорится в публикации Life, Алискантовы требовали выкуп 70 миллионов рублей.

СКР, однако, не приводя имен подозреваемых, называет обоих жителями Махачкалы.

На другой день, 21-го числа Залкеп Алискантов был задержан при передаче части выкупа - 30 миллионов рублей. Задержание проводили силовики из 1-й оперативно-разыскной части УМВД по Северо-Кавказскому федеральному округу и из УФСБ по Дагестану. Несколько часов спустя задержали и Яхъю Алискантова.

Казибеков был освобожден. Как утверждается, уже 21 июля он присутствовал на совещании в правительстве Дагестана.

Против Алискантовых открыто дело по пункту "а" части 3 статьи 126 (похищение человека организованной группой; от 6 до 15 лет колонии), пунктам "а", "б" части 3 статьи 163 (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере; от 7 до 15 лет) и части 1 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия; до 4 лет колонии).

СКР будет добиваться ареста задержанных.

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