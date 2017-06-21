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новость Присяжные вынесли обвинительный вердикт по "делу чистильщиков"

21.06.2017
Павел Войтов в суде. Фото: meduza.io
Павел Войтов в суде. Фото: meduza.io
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Присяжные Мосгорсуда единогласно вынесли обвинительный вердикт пятерым фигурантам "дела чистильщиков", обвиняемым в убийстве 14 человек в 2014-2015 годах. Об этом сообщает агентство "Москва".

Четверо подсудимых - 22-летний Павел Войтов из Подмосковья, 27-летняя москвичка Елена Лобачева, 21-летний житель Владислав Каратаев из Нижегородской области и 19-летний Максим Павлов из Ярославской области - также были единодушно признаны не заслуживающими снисхождения. Голоса относительно пятого фигуранта - 25-летнего москвича Артура Нарциссова - разделились пополам, 6 к 6. В соответствии с законом это трактуется в пользу подсудимого. Таким образом, Нарциссову не может быть назначено больше двух третей максимального срока.

Обсуждение последствий вердикта, уточняет РАПСИ, назначено на 22 июня.

Как ранее сообщала прокуратура, фигурантам в зависимости от вмененной роли инкриминированы пункты "а", "д", "ж", "и" части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц с особой жестокостью в составе организованной группы из хулиганских побуждений), часть 3 статьи 30 - пункты "а", "ж", "и" части 2 статьи 105 (покушение на убийство в составе организованной группы из хулиганских побуждений), пункт "а" части 4 статьи 162 (разбой в составе организованной с применением предметов, используемых в качестве оружия), часть 3 статьи 30 - пункт "г" части 2 статьи 161 (покушение на грабеж с применением неопасного насилия) и часть 1 статьи 161 УК (грабеж). Павлову вменена также часть 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через СМИ или интернет). Первое из названных обвинений предусматривает срок вплоть до пожизненного.

Агентство "Москва" называет обвиняемых националистами.

Согласно фабуле дела, Войтов, Каратаев и несовершеннолетний на тот момент Павлов поставили своей задачей убивать бездомных, а также пьяных, поскольку те, с точки зрения фигурантов, нарушали общепринятые нормы поведения. Войтов, как утверждается, заявлял, что хочет "очистить Москву". В дальнейшем к группе присоединились Лобачева и Нарциссов.

Убийства были совершены в июле 2014 - феврале 2015 года в разных районах Москвы, в том числе в центре, а также в подмосковных городах Одинцово и Голицыно. Преступники нападали ночью или рано утром, используя ножи, молотки, кастеты и подручные предметы. Сообщалось, что одну из жертв ударили ножом не меньше 171 раза.

Войтов, согласно вердикту присяжных, участвовал во всех 14 убийствах, причем пять совершил самостоятельно. В шести случаях убийства были совершены совместно с Лобачевой (в пяти из них она наблюдала за обстановкой вокруг), еще одно - совместно с Лобачевой и Каратаевым, два - вместе с Павловым. Также Войтов вместе с Нарциссовым совершил покушение на убийство. Кроме того, Павлов, Каратаев и Войтов признаны виновными в разбойном нападении на двух человек, а Войтов также - в ограблении одной из своих жертв.

Между тем СКР как в апреле, когда дело уходило в суд, так и теперь заявляет, что убийств было не 14, а "более 15", причем совершались они также в Ярославской области.

Войтов и Лобачева были задержаны 19 апреля 2015 года. После этого другие члены группы нападений не совершали; в дальнейшем задержали и этих фигурантов. Все пятеро содержатся в СИЗО.

По информации "Медузы", Каратаев при задержании пытался покончить с собой, перерезав себе вены бритвой, однако кровотечение быстро остановили. Издание также сообщало, что все обвиняемые уже в самом начале следствия дали признательные показания.

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21.06.2017
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