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В Москве задержан управляющий директор по инвестиционной деятельности "Роснано" Андрей Горьков. Об этом сообщает пресс-служба СКР

"Возбуждено уголовное дело в отношении управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрея Горькова, по признакам преступления предусмотренного части 2 ст.201 УК (злоупотребление полномочиями)", - Говорится в сообщении. Как отмечается, Горькова задержали сотрудники ФСБ и антикоррупционного управления МВД "после приобретения им билета для вылета за рубеж".

"По версии следствия, Горьков в период с 2011 по 2013 годы вопреки установленному порядку и интересам АО "Роснано" и его единственного акционера - государства, размещал на постоянной основе денежные средства общества в ООО КБ "Смоленский банк" в размере от 460 до 740 миллионов рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка. В связи с отзывом с 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка, АО "Роснано" лишилось своих средств в размере более 738 миллионов рублей. При этом из банка, непосредственно накануне отзыва лицензии, были выведены активы в пользу родного брата Горькова в виде объектов недвижимости общей стоимостью 400 миллионов рублей", -

Горьков работает в "Роснано" (до 2011 года — госкорпорация "Роснанотех") с 2008 года. В 2011–2013 годы он был финансовым директором компании, а затем стал управляющим директором по инвестиционной деятельности.

В июле 2015 года стало известно о деле в отношении топ-менеджеров "Роснано". Экс-гендиректору "Роснанотеха" Леониду Меламеду и бывшему финдиректору Святослав Понурову была вменена часть 4 статьи 160 УК (растрата вверенного имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения), предусматривающая до 10 лет колонии. Такое же обвинение заочно было предъявлено третьему фигуранту дела - бывшему заместителю председателя правления госкорпорации Андрею Малышеву, который скрылся за границей.

Согласно фабуле дела, в 2008 году Понуров, возглавлявший тендерный комитет "Роснано", обеспечил победу в конкурсе консалтинговой фирме "Алемар", совладельцем которой был Меламед. Договор об услугах подписал Малышев. "Алемару" выплатили 220 миллионов рублей, однако, утверждается в деле, эта фирма не выполнила работ, для которых ее нанимали, а переоформленные инвестпроекты представила с нарушением сроков.

При этом в самой "Роснано" заявляли, что ущерба госкорпорации не понесла, а действия топ-менеджеров были законными. В госкорпорации выражали надежду на то, что обвинения с Меламеда, Понурова и Малышева снимут.

11 мая Леонид Меламед был освобожден из-под домашнего ареста, а Понуров, - из СИЗО. Это объяснялось тем, что Генпрокуратура вернула дело на доследование предельные сроки досудебного лишения обвиняемых свободы истекли.

Однако в тот же день генпрокурор Юрий Чайка отменил решение своего заместителя Виктора Гриня вернуть на доследование дело о растрате в "Роснано". Глава надзорного ведомства лично утвердил обвинительное заключение по делу и направил его в суд.