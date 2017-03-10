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новость Шведы ломят, мы гнемся

В Швеции по делу о взятке арестован русский сотрудник компании Bombardier
10.03.2017
Bombardier-Transportation logo
Bombardier-Transportation logo
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Полиция Швеции арестовала Евгения Павлова, сотрудника шведского отделения канадской машиностроительной компании Bombardier Transportation, сообщает "Новая газета".

Павлов подозревается в коррупционных сделках с властями Азербайджана. Следствие утверждает, что азербайджанские официальные лица получали взятки в сумме 700 миллионов шведских крон (77 миллионов долларов) от шведского отделения машиностроительной компании в обмен на заключение контрактов. Прокурор Томас Форсберг объяснил заключение россиянина под стражу на две недели опасениями властей, что тот может покинуть страну или оказать давление на свидетелей.

В основу дела легли электронные письма, изъятые во время обысков в октябре минувшего года из шведского офиса Bombardier. Представитель компании Барбара Гримм подтвердила, что один из сотрудников был арестован, и заверила, что компания готова оказывать содействие следствию.

"Новая газета" связывает арест россиянина с расследованием, имеющим отношение к "Панамскому досье". В апреле 2016 года Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) сообщал, что компания "Бомбардье транспортейшн ("Сигнал)" - совместное предприятие РЖД и Bombardier Transportation - заключает сомнительные сделки с офшорами, косвенно связанными с экс-главой РЖД Владимиром Якуниным.

Шведское отделение Bombardier является главным разработчиком систем управления стрелками и сигналами Ebilock. Этими системами российско-шведская компания оборудовала железнодорожные станции в России и других странах постсоветского пространства. При этом шведская компания продавала оборудование фирме-посреднику по одной цене, а российско-шведская покупала то же оборудование у посредника в пять раз дороже.

3 апреля 2016 года Международный консорциум журналистских расследований обнародовал расследование "Панамские документы", в котором речь шла о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 миллиона документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Среди прочего в "Панамских документах" говорилось о финансовых махинациях приближенных Владимира Путина на общую сумму минимум 2 миллиарда долларов. В сделках, по данным ICIJ, участвовали фирмы Sandalwood Continental, International Media Overseas, Sonnette Overseas и Sunbarn. Все они зарегистрированы в офшорах и связаны с банком "Россия", который американские власти называли "личным банком для высокопоставленных российских чиновников", а также с близкими знакомыми Путина.

Кроме того, на Британских Виргинских островах и в Панаме в разное время были зарегистрированы офшорные компании, к которым прямое или опосредованное отношение имели нынешний сенатор от Чечни Сулейман Геремеев, депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Александр Бабаков, племянник секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, замминистра внутренних дел Александр Махонов, сын замминистра внутренних дел России Игоря Зубова, жена губернатора Псковской области Алексея Турчака, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, сын руководителя госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов и многие другие.

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10.03.2017

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