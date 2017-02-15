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В Екатеринбурге от здания Свердловского облсуда неизвестные похитили свидетеля, который явился дать объяснения в пользу правозащитников при рассмотрении их апелляции на решение по иску ИК-5 строгого режима в Нижнем Тагиле. Об этом сообщил на своей ФБ-странице сотрудник Межрегионального центра прав человека, бывший политзек Алексей Соколов.

Некоторое время назад тогдашний член региональной ОНК Лариса Захарова выявила в ИК-5 факт пыток осужденного и сообщила об этом на сайте "Правозащитники Урала". Администрация колонии, а также ее замначальника по безопасности и оперативной работе Максим Нурмагомедов и начальник службы безопасности Андрей Промышленников подали в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга иск к Захаровой, Межрегиональному центру прав человека и "Правозащитникам Урала". 20 октября 2016 года судья Марьям Морозова обязала Захарову и Межрегиональный центр выплатить фсиновцам по 300 тысяч рублей.

Какая именно из публикаций стала поводом для иска, Соколов не уточняет. Судя по всему, имеется в виду одна из нескольких публикаций о пытках, издевательствах и угрозах, с которыми столкнулся осужденный Сергей Гореванов. В отчете Захаровой, опубликованном "Правозащитниками Урала" 7 марта прошлого года, описывались пытки, которым подвергали заключенного. В публикации, помещенной 23 марта, сообщалось, что Гореванова избил Промышленников. В обоих текстах также сообщалось об угрозах осужденному со стороны Нурмагомедова.

В среду в Свердловском облсуде состоялось рассмотрение апелляции на решение судьи Морозовой. Подтвердить факты пыток в ИК-5 прибыл один из бывших заключенных этой колонии, который сам четверо суток провисел на участке ШИЗО/ПКТ пристегнутым за наручники к решетке. В суд свидетель явился вместе с товарищем.

Однако, когда они ожидали правозащитников у здания облсуда, к ним подъехала черная "Лада Приора" с тонированными стеклами. Оттуда выскочили несколько неизвестных. Они заковали обоих мужчин в наручники, затолкали в машину и увезли.

Товарищ свидетеля вскоре был освобожден. Между тем сам свидетель вышел на связь только после окончания разбирательства.

Номер машины похитителей остался неизвестным.

По итогам рассмотрения апелляции коллегия в составе Ирины Волошковой, Златы Фефеловой и Елены Хазиевой отменила взыскание денег с Захаровой и оставила в силе в отношении Межрегионального центра прав человека.

Нижнетагильская ИК-5 давно известна как пыточная.