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Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя совета министров аннексированного Крыма, сообщает пресс-служба СКР. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК (получение взятки через посредника в особо крупном размере).

"По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года подозреваемый получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 миллионов рублей за способствование им в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении ей данного муниципального контракта.

Глава Крыма Сергей Аксенов официально подтвердил задержание своего бывшего заместителя Олега Казурина по подозрению в получении взятки в 2016 году. "Задержан бывший вице-премьер Казурин, - сказал Аксенов. - Задержание произошло вчера. Инициатива, в принципе, была озвучена мной. Я находился в контакте с руководителями силовых структур", - сказал Аксенов журналистам.

По словам руководителя крымского правительства, в ноябре 2016 года он обнаружил признаки совершения преступления Казуриным и назначил проверку его деятельности. Аксенов сообщил также, что большинство материалов в отношении Казурина были переданы в СКР, ФСБ и МВД в ноябре-декабре.

С 2014 года Казурин был директором департамента городского хозяйства Севастополя. В январе 2016 года он перешел на должность вице-премьера Крыма, курирующего строительство и исполнение ФЦП развития полуострова. В декабре Казурин ушел в отставку "по собственному желанию".

30 декабря Аксенов объяснил отставку Казурина невыполнением чиновником поставленных перед ним задач. "У нас практически последнее место (по освоению бюджетных средств. - Ред.) занял блок, который курировал Олег Викторович Казурин. Вчера мною было принято решение о его увольнении, в том числе за систематическое невыполнение моих поручений, невыполнение государственных задач с точки зрения сроков качества и всего остального", – сказал глава Крыма.

Корреспондент "Комсомольской правды" Анастасия Медынцева опубликовала на своем канале в Youtube видеозапись задержания Казурина.

В феврале 2015 года начальник управления ФСБ по Крыму Виктор Палагин заявил, что бывший первый вице-премьер аннексированного полуострова Рустам Темиргалиев является одним из подозреваемых по делу о краже более 300 килограмм золота и около 250 миллионов рублей из крымского отделения Ощадбанка Украины. В феврале по этому делу были осуждены несколько человек. Темиргалиев также проходил по делу о двух эпизодах мошенничества в крупном размере, но в числе обвиняемых его имя отсутствовало.