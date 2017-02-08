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В России пресечена деятельность хакеров, похитивших со счетов банковских организаций более 1 миллиарда рублей. Как передает ТАСС, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, совместная операция МВД и ФСБ была проведена в мае 2016 года.

50 членов группировки проживали в 17 регионах страны и с 2013 года похищали средства со счетов клиентов российских финансовых учреждений, сообщила Волк. Также хакеры подозреваются во взломах объектов критически важной инфраструктуры, в том числе российских стратегических промышленных предприятий.

Полицейские, по словам представителя МВД, провели обыски по 34 адресам, обнаружили и изъяли свыше 90 единиц компьютерной техники, носителей информации и средств связи, а также 4,5 миллиона рублей и холодное оружие.

27 организаторов и участников группы привлечены к уголовной ответственности, из них 19 подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемым предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренным частью 1 и 2 статьи 210 УК и частью 4 статьи 159.6 УК.

Позже в среду источник в правоохранительных органах добавил, что в ряде российских регионов задержаны еще девять хакеров - авторов "банковского трояна" Lurk. По словам собеседника агентства, эта программа использовалась для хищения денег из банковской системы.

"В период с середины 2015 года по настоящее время по всей стране зафиксировано 18 целевых атак на автоматизированные рабочие места клиентов банков, ущерб от которых превысил 3 миллиарда рублей. При этом полиция смогла предотвратить возможный ущерб на сумму 2 миллиарда 273 миллиона рублей", - отметили в МВД.

В начале ноября стало известно, что несколько крупных российских банков, в том числе Сбербанк, Альфа-банк, Банк Москвы, Росбанк, а также Московская биржа, подверглись серии массированных DDoS-атак. По данным Сбербанка, атаки были организованы с ботнетов, включающих десятки тысяч машин, территориально распределенных по нескольким десяткам стран. В Центробанке добавили, что "в атаке участвует бот-сети состоящие из так называемых устройств "интернета вещей".

Средняя продолжительность каждой атаки составила около часа, самая долгая длилась почти 12 часов. Некоторые банки подверглись атакам неоднократно - серии от двух до четырех атак с небольшим интервалом. Мощность атак достигала 660 тысяч запросов в секунду.