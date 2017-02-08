О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/Crime/m.258654.html | http://mirror715.graniru.info/Events/Crime/m.258654.html
Также: Криминал, Спецслужбы, Экономика, Технологии, Происшествия, Россия, Политика

новость МВД отчиталось о задержании хакеров, похитивших миллиард рублей

08.02.2017
Сервер. Фото: ktelecom.by
Сервер. Фото: ktelecom.by
Реклама

В России пресечена деятельность хакеров, похитивших со счетов банковских организаций более 1 миллиарда рублей. Как передает ТАСС, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, совместная операция МВД и ФСБ была проведена в мае 2016 года.

50 членов группировки проживали в 17 регионах страны и с 2013 года похищали средства со счетов клиентов российских финансовых учреждений, сообщила Волк. Также хакеры подозреваются во взломах объектов критически важной инфраструктуры, в том числе российских стратегических промышленных предприятий.

Полицейские, по словам представителя МВД, провели обыски по 34 адресам, обнаружили и изъяли свыше 90 единиц компьютерной техники, носителей информации и средств связи, а также 4,5 миллиона рублей и холодное оружие.

27 организаторов и участников группы привлечены к уголовной ответственности, из них 19 подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемым предъявлено обвинение в преступлениях, предусмотренным частью 1 и 2 статьи 210 УК и частью 4 статьи 159.6 УК.

Позже в среду источник в правоохранительных органах добавил, что в ряде российских регионов задержаны еще девять хакеров - авторов "банковского трояна" Lurk. По словам собеседника агентства, эта программа использовалась для хищения денег из банковской системы.

"В период с середины 2015 года по настоящее время по всей стране зафиксировано 18 целевых атак на автоматизированные рабочие места клиентов банков, ущерб от которых превысил 3 миллиарда рублей. При этом полиция смогла предотвратить возможный ущерб на сумму 2 миллиарда 273 миллиона рублей", - отметили в МВД.

В начале ноября стало известно, что несколько крупных российских банков, в том числе Сбербанк, Альфа-банк, Банк Москвы, Росбанк, а также Московская биржа, подверглись серии массированных DDoS-атак. По данным Сбербанка, атаки были организованы с ботнетов, включающих десятки тысяч машин, территориально распределенных по нескольким десяткам стран. В Центробанке добавили, что "в атаке участвует бот-сети состоящие из так называемых устройств "интернета вещей".

Средняя продолжительность каждой атаки составила около часа, самая долгая длилась почти 12 часов. Некоторые банки подверглись атакам неоднократно - серии от двух до четырех атак с небольшим интервалом. Мощность атак достигала 660 тысяч запросов в секунду.

Оставить комментарий Обсудить
08.02.2017

новость Новости по теме
21.12.2016 Российских хакеров обвинили в краже у рекламодателей 5 миллионов долларов в день →
03.12.2016 CNN: Хакеры украли 2 миллиарда рублей со счетов в Банке России →
01.12.2016 Хакеры украли более ста миллионов рублей у российского банка →
10.11.2016 Крупные российские банки подверглись серии DDoS-атак →
03.10.2014 Хакеры украли информацию о 83 миллионах счетов JPMorgan →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
26072
Play own
Убийство депутата Рыбака: два года спустя
24473
Play own
Нападение на Ионова: наказать виновных
24191
Play own
Избиты защитники парка Дружбы
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость В Донецке убили командира боевиков
Михаил Толстых (Гиви). Фото: gruz200.net
статья Мединский и добрый совет
Илья Мильштейн
новость Учитель пожаловался Чайке
Алексей Учитель. Фото: rockfilm.ru
статья Блокада Донбасса: ВИДЕО
Блокада железной дороги в Донбассе. Кадр Грани.Ру
статья Знаток ОПГ
РЕКЛАМА
Loading...
новость Журналист отказался извиняться
Билл О'Райли. Фото: businessinsider.com
новость Задержан Марк Гальперин
Задержание Марка Гальперина. Фото: gr-sily.ru
статья На границе краха
Виталий Портников
статья Хакеры сливаются с чекистами
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Кара-Мурза: диагноз
Владимир Кара-Мурза. Фото Ники Максимюк/Грани.Ру
новость Массовые казни в Сирии
Правительственная тюрьма "Сайедная" в Сирии. Фото из доклада AI
новость МГУ защищает Мединского
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость РКН против дома Bonhams
Джок Стёрджес, "Полин и Антуан" (фрагмент). Источник: bonhams.com
новость Деятели кино вступились за "Матильду"
Кадр из трейлера фильма "Матильда"
новость Сколько стоил поход "Кузнецова"
Авианосец "Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
новость Отставка губернатора Карелии
Александр Худилайнен. Фото: gubdaily.ru
новость Примов в марийской колонии
Нури Примов на рассмотрении апелляции. Фото Антона Наумлюка
новость ЕСПЧ присудил выплаты активистам
ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
новость Жители Махачкалы отстояли парк
Рамазан Абдулатипов. Фото: president.e-dag.ru
новость В дурдом за поджог мэрии
Николай Каржовых. Источник: novayagazeta.ru