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Федеральный судья Сергей Москаленко, покончивший с собой в Омске неделю назад, привлечен в качестве обвиняемого по делу об убийстве бизнесмена Виктора Берга. Как передает Интерфакс, такое решение приняла квалификационная коллегия Омского областного суда, удовлетворив ходатайство следственных органов.

Москаленко будет привлечен по статьям УК "Незаконное ношение и хранение, а также перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов" и "Умышленное причинение смерти другому человеку с целью скрыть другое преступление".

Следователь по особо важным делам СУ СКР по Омской области Павел Василенко уточнил, что после вступления в законную силу решения коллегии расследование будет продолжаться в общем порядке. Также, по словам Козлова, дело о покушении на Москаленко в ноябре 2015 года закрыто. "Следствие пришло к выводу, что нападение на судью Москаленко было инсценировано", - добавил он.

Тело судьи Куйбышевского районного суда Омска Сергея Москаленко было обнаружено утром 14 января в городском парке. По данным регионального управления СКР, днем раньше Москаленко получил уведомление о том, что 17 января на квалификационной коллегии судей будет рассматриваться ходатайство следственных органов о даче согласия на его арест - в отношении него было возбуждено дело по статье 290 УК "Получение взятки в особо крупном размере".

По версии следствия, с 2010 по 2015 год Москаленко рассматривал уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО "Компания "ОмСтрой-2001" Виктора Берга, обвиняемого в хищении денежных средств дольщиков на сумму более 100 миллионов рублей, невыплате заработной платы работникам предприятия и других преступлениях. Согласно данным СКР, судья лично получил от подсудимого взятку в сумме более 8 миллионов рублей за возврат уголовного дела прокурору и вынесение в дальнейшем оправдательного приговора.

В октябре 2015 года в Омске было найдено тело Берга с признаками насильственной смерти - бизнесмена застрелили в лесополосе. Уголовное дело в отношении него судья Москаленко прекратил в связи со смертью подсудимого.

В ноябре того же года на Москаленко было совершено нападение - неизвестный в подъезде дома, где жил судья, нанес ему четыре ножевых ранения. По данным местных СМИ, судью тогда увезли в больницу в тяжелом состоянии. Также сообщалось, что нападавший якобы оставил у тела судьи записку с предупреждением.