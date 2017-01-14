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новость Поговорим о веревке

В Омске покончил с собой подозреваемый во взяточничестве судья
14.01.2017
Сергей Москаленко. Фото: top55.info
Сергей Москаленко. Фото: top55.info
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В Омске найден повешенным судья Куйбышевского райсуда Сергей Москаленко, сообщает РИА "Новости". Его подозревали в получении взятки в особо крупном размере и убийстве взяткодателя.

"Подтверждаем, что утром в парке был обнаружен повешенным на дереве мужчина - судья Сергей Москаленко. Каких либо телесных повреждений, свидетельствующих о насильственном характере смерти, на теле не обнаружено. По данному факту проводится доследственная проверка", - сообщила старший помощник руководителя областного управленяи СКР по Омской области Лариса Болдинова.

В пятницу Москаленко получил уведомление о том, что 17 января на квалификационной коллегии судей будет рассматриваться ходатайство следственных органов о даче согласия на его арест. Кроме того, по словам Болдиновой, Москаленко был одним из подозреваемых в убийстве бизнесмена Виктора Берга от которого, по версии следствия, он и получил взятку.

Ранее сообщалось, что в отношении судьи возбуждено дело по статье 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2010 по 2015 год Москаленко рассматривал уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО "Компания "ОмСтрой-2001" Берга, обвиняемого в хищении денежных средств 442 дольщиков на сумму более 100 миллионов рублей, невыплате заработной платы 373 работникам предприятия и ряде других преступлений. Согласно данным СКР, судья лично получил от подсудимого взятку в сумме более 8 миллионов рублей за возврат уголовного дела прокурору и вынесение в дальнейшем оправдательного приговора.

В октябре 2015 года в Омске было обнаружено тело Берга с признаками насильственной смерти. После этого Москаленко прекратил уголовное дело в связи со смертью подсудимого.

В следственных органах пояснили, что дальнейшая ситуация по делу судьи развиваться двумя путями. При согласии родственников обвиняемого уголовное дело может быть прекращено в связи с его смертью - по нереабилитирующему основанию. Если родственники будут настаивать на оправдании Москаленко, дело будет расследоваться дальше и будет передано в суд. Суд, в свою очередь, вправе заочно вынести вердикт о виновности и прекратить дело в связи с его смертью.

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14.01.2017

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