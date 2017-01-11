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Нападение на ростовского журналиста "Кавказского узла" и координатора Левого блока Владислава Рязанцева совершили "русские национал-социалисты". Об этом во вторник вечером, через несколько часов после инцидента, сообщил на своей ВК-странице нацист Роман Железнов (Зухель), живущий в эмиграции на Украине.

Причиной "воспитательной работы", пояснил Железнов, стала "активная публичная деятельность (Рязанцева. - Ред.), по мнению русских национал-социалистов, являющаяся вредоносной". "Его предупреждали, но он не воспринял это должным образом", - добавил нацист.

Первоначально в посте утверждалось: "Если кто-то сомневается в компетентности моего комментария, могу уточнить, что в него еще пару раз стрельнули из травматического оружия (в публичном доступе такой информации нет, а потерпевший или его жена могут подтвердить". Однако сам Рязанцев эти сведения опроверг, пояснив, что пистолетов у нападавших не было. "Возможно, решил примазаться", - заметил пострадавший.

После этого Железнов отредактировал публикацию и в качестве доказательства своей "компетентности" поместил "фото наблюдения за персонажем за пару минут до встречи".

Между тем "Кавказский узел" передает, что повреждения, полученные Рязанцевым, оказались серьезнее, чем он предполагал первоначально. В травмпункте, куда пострадавший обратился сразу после нападения, у него диагностировали ушиб мягких тканей головы и предположительно закрытую черепно-мозговую травму, а полученное при падении повреждение кисти проигнорировали.

Однако рентген, сделанный журналист в среду в районной поликлинике, показал, что у него консолидированный перелом правой лучевой кости. "Четыре года назад у меня в этом же месте была травма, - рассказал пострадавший коллегам по изданию. - Врачи говорят, что, возможно, после избиения старый перелом дал о себе знать".

"Рука сейчас не сгибается, не разгибается, а общее самочувствие является неудовлетворительным", - добавил Рязанцев.

При этом если накануне пострадавший затруднялся высказать какие-либо предположения о мотивах избиения, то в среду он заявил, что склонен связать его со своей работой на "Кавказском узле". С другими изданиями, пояснил Рязанцев, он сейчас не сотрудничает, а политическими акциями последнее время не занимается.

После публикаций на "Кавказском узле", рассказал пострадавший, ему приходили эсэмэски с угрозами. Так, 3 января он получил сообщение "Был заказ убрать Влада", а 4-го - "Влада убили на выходе".

На Рязанцева напали около 16 часов 10 января в центре Ростова, на площади Советов. Журналист с женой стояли на остановке, дожидаясь транспорта. Неизвестный в спортивном костюме и с закрытым лицом подбежал к активисту со словами "Ну пойдем поговорим". Тут же появились еще четверо боевиков, одетых так же.

Рязанцева ударили по голове и повалили на землю, после чего начали молча избивать. Ограбить его не пытались. Жену активиста, когда та заступилась за мужа, грубо оттолкнули. Избиение пресекли прохожие. Когда они вмешались в ситуацию, нападавшие скрылись.

В среду Рязанцев уточнил, что нападавшие говорили без акцента.

Железнову 29 лет, он окончил Высшую школу экономики. Был идеологом группировки WotanJugend, сотрудничал с Максимом Марцинкевичем (Тесаком). В 2009-м расстрелял из травматического пистолета несовершеннолетнего панка, за что получил четыре года колонии-поселения. Железнов признал вину, сотрудничал со следствием, принес извинения потерпевшему и признал иск в сумме 120 тысяч рублей. В колонии был завхозом. Освободился в 2012 году условно-досрочно. Год спустя получил 10 месяцев колонии за кражу мяса из магазина. Дело рассматривалось в особом порядке.

В июле 2014-го Железнов выехал на Украину и вступил в батальон "Азов". Участвовал в боях с террористами "народных республик" и российскими войсками. В дальнейшем, по информации в соцсетях, обосновался в Киеве.

В России против нациста открыто дело по стате 359 УК (наемничество).