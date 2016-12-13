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Сотрудники МВД выявили крупные хищения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию объектов недвижимости ФГБУ "Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени С.П. Сербского". Об этом сообщает официальный представитель ведомства России Ирина Волк.

В 2013 году в рамках крупного государственного контракта Центр имени Сербского заключил договор подряда со строительной компанией на выполнение капитального ремонта клинического корпуса амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз.

"Противоправная схема хищения реализовывалась путем изготовления подложных актов приема и сдачи и справок о стоимости выполненных работ, в которых отражались завышенные и недостоверные сведения об объемах и качестве якобы выполненных работ на сумму более 44 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). "В местах работы и жительства фигурантов проведены обыски. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования дела. Двое из организаторов криминальной схемы - руководители подрядных организаций - по решению суда заключены под стражу, бывшему главному инженеру ФГБУ "ГНЦССП им. В.П. Сербского" избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - отметила Волк.

Институт имени Сербского в советское время был одним из центров репрессивной психиатрии. КГБ направлял туда политических инакомыслящих. Врачи института ставили им сомнительные диагнозы, после чего диссиденты подвергались принудительному лечению в психиатрических клиниках.

В современной России центр проводит психиатрическую экспертизу фигурантов громких уголовных дел, в том числе политических. В частности, в нем неоднократно обследовали художника-акциониста Петра Павленского. 19 октября 2014 года в знак протеста против карательной психиатрии Павленский провел акцию "Отделение". Он взобрался голым на крышу Центра имени Сербского в Москве и большим кухонным ножом отрезал себе мочку уха.