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новость В Улан-Удэ бизнесмену Очирову вменяется поджог поста полиции

08.12.2016
Улан-Удэ: в помещении полицейского поста после поджога. Фото: СКР, источник: infpol.ru
Улан-Удэ: в помещении полицейского поста после поджога. Фото: СКР, источник: infpol.ru
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В Улан-Удэ 29-летний бизнесмен Алдан Очиров задержан по делу о поджоге поста полиции на центральной площади города. Об этом в среду сообщил бурятский главк СКР, не называя фамилии подозреваемого.

Очирову вменена статья 317 УК (посягательство на жизнь правоохранителя), предусматривающая наказание вплоть до смертной казни. Следствие ведет отдел по расследованию особо важных дел регионального управления ведомства. СКР будет ходатайствовать об аресте задержанного.

Вечером 5 декабря, говорится в публикации, Очиров прибыл на площадь Советов, на которой расположены здания мэрии города и правительства Бурятии. Пока, отмечает СКР, не выяснено, с какой именно целью бизнесмен появился на площади, однако "не исключается версия о том, что мужчина намеревался совершить поджог одного из административных зданий".

Патрульные полицейские "среагировали на подозрительного человека с рюкзаком", задержали его и привели в находящуюся на этой же площади будку стационарного поста. Как выяснилось, в рюкзаке у Очирова оказались четыре коктейля Молотова. Находясь в помещении, он попытался поджечь запалы своих снарядов, однако полицейские ему помешали.

Несколько позже Очиров столкнул коктейли Молотова со стола на пол. Три из них разбились и загорелись. Силовики вместе с прибывшими пожарными погасили огонь. Насколько серьезный ущерб был причинен возгоранием, не уточняется.

СКР также отмечает, что, по предварительным данным, Очиров был пьян.

По данным Infpol.Ru, Очиров вместе с женой Саяной в декабре прошлого года открыл фирму "Компания АС", занимавшуюся продажей пиломатериалов, получил от клиентов предоплату, а товар поставить не сумел. Сам бизнесмен уверяет, что его обманул двоюродный брат, которого он назначил своим заместителем.

Как передает Тайга.инфо, против Очирова возбудили дело по части 2 статьи 159 УК (мошенничество с причинением значительного ущерба), предусматривающей до пяти лет колонии. Из публикации Infpol.Ru, однако, следует, что бизнесмену вменили часть 3 этой статьи (мошенничество в крупном размере): издание писало, что ему грозит шесть лет.

Потерпевшими по делу признаны 53 человека, а причиненный ущерб оценивается в 2,5 миллиона рублей. Очиров находился под подпиской о невыезде.

Один из клиентов, рассказывал бизнесмен Infpol.Ru, избивал его, ограбил его дом и в итоге вынудил продать фирму.

"Байкальский мир" передает, что Очиров обращался с просьбами о помощи к главе Бурятии Вячеславу Наговицыну, региональному бизнес-омбудсмену Анатолию Дашиеву, а также в другие инстанции.

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08.12.2016

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