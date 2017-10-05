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Секретные расходы бюджета на безопасность в 2018 году запланированы на рекордно высоком по крайней мере с 2007 года уровне - 38,3 процента. Об этом сообщает РБК.

Общая доля засекреченных расходов бюджета останется той же, что и в нынешнем году, - 17,6 процента. В абсолютном значении в бюджете на будущий год это равно примерно 3 триллионам рублей. Однако структура секретных затрат существенно изменится - таких статей станет заметно меньше в "гражданских" разделах и намного больше - в разделе "Национальная безопасность".

В этом разделе закрытые расходы увеличатся на 154 миллиарда рублей сравнительно с нынешним годом. Рост обеспечивается исключительно за счет секретной части одного подраздела - "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности". В нем засекреченные расходы составляют 98,5 процента.

Что касается раздела "Национальная оборона", то по сравнению с нынешним годом долю секретных расходов увеличивать не предполагается - она должна остаться на уровне чуть ниже 66 процентов. Однако доля закрытых ассигнований существенно - с 59 до 71 процента - увеличивается в подразделе "Другие вопросы". В абсолютном значении суммы, выделяемые на оборону, также значительно выросли.

На 100 процентов засекречены расходы на ядерно-оружейный комплекс и на пограничную службу, на 99,8 процента - затраты в подразделе "Органы безопасности", то есть расходы на ФСБ, ФСО и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю.

Между тем в структуре затрат на государственный аппарат и на экономику (разделы "Общегосударственные вопросы" и "Национальная экономика") закрытая часть существенно снижается - до 5,1 и 6,8 процента соответственно. Однако, отмечается в публикации РБК, фактически уменьшения может и не произойти: в последние годы есть тенденция наращивать такие расходы по ходу исполнения бюджета.

Закрытые расходы запланированы также в таких сферах, как образование и здравоохранение. Там они, как предполагается, составят 3,3 процента затрат. В частности, засекречивается 6 процентов ассигнований на дошкольные учреждения и 4 процента - на высшее образование.

В структуре расходов на фундаментальные и прикладные исследования доля закрытых затрат составляет почти половину - 45,7 процента. В абсолютных значениях в бюджете на будущий год это 324 миллиарда рублей из 708,8 миллиарда. Такой процент обеспечивается в основном военными исследованиями.