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Консорциум QHG Oil, в который входят Glencore и Qatar Investment Authority, подписал соглашение с китайской China Energy Company Limited о продаже 14,16 процента акций "Роснефти", сообщает Интерфакс. Как пояснил глава российской компании Игорь Сечин, китайская компания выкупает ту часть пакета консорциума в "Роснефти", под которую был взят кредит.

Сделка предполагает премию в 16 процентов к средней цене акций за 30 дней. После ее завершения Glencore и QIA останутся акционерами "Роснефти" с долями 0,5 и 4,7 процента соответственно.

На этой неделе "Роснефть" и CEFC подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве и долгосрочный контракт на поставку нефти. Как отметил Сечин, контракт на поставку нефти заключен на пятилетний срок, а соглашение предполагает развитие партнерства по проектам в Восточной Сибири. Документ также предусматривает взаимодействие компаний в таких областях, как нефтепереработка и нефтехимия, торговля нефтью и нефтепродуктами.

В середине июня 2016 Bloomberg сообщал, что Сечин намеревается продать принадлежащий государству пакет акций "Роснефти" компаниям из Китая и Индии.

Однако в итоге покупателями 19,5 процента акций "РОснефти" стал Glencore и Qatar Investment Authority, создавшие специально под это консорциум QHG Oil. 8 декабря прошлого года Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о завершении сделки по продаже пакета акций "Роснефти" за 10,5 миллиарда евро.

После этого неоднократно сообщалось о переговорах, которые ведет QHG Oil с целью продажи части пакета "Роснефти" или дополнительной эмиссии своих акций с целью привлечь новых инвесторов.