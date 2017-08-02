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Курс евро впервые с 26 сентября 2016 года превысил 72 рубля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Московской биржи. В начале торгов в среду европейская валюта стоила 72,01 рубля. Это на 1,13 рубля, то есть на 1,6 процента, выше уровня, которым закрылись торги во вторник.

В свою очередь, курс доллара по сравнению с вечером 1 августа поднялся на 36,2 копейки, или примерно на 0,6 процента, и составил 60,71 рубля.

К полудню стоимость этих валют несколько снизилась - евро подешевел до 71,82 рубля, доллар - до 60,61 рубля. Цена барреля Brent в это же время составляла 51,76 доллара, что лишь на 0,06 процента ниже уровня, которым закрылись торги накануне.

Тем не менее, отмечает РБК, одной из причин роста иностранных валют аналитики называют именно некоторое снижение мировых цен на нефть. Вторым фактором они назвали ожидание новых санкций против России.

Между тем глава Минэкономразвития Максим Орешкин в среду заверил: "Каких-то резких, драматических изменений здесь абсолютно ждать не стоит. Рубль, конечно, будет колебаться, но колебаться будет в ограниченном диапазоне. У нас валюта плавающая, она чутко реагирует на все изменения".

Тем временем Центробанк резко поднял официальные курсы европейской и американской валют - до 71,69 и 60,58 рубля соответственно. Как отмечает Лента.Ру, стоимость евро по сравнению с предыдущим днем повышена на 96 копеек, стоимость доллара - на 74 копейки.

21 июня курс доллара впервые с февраля превысил 60 рублей. Стоимость евро в то же время выросла до 67 с лишним рублей; последний раз такое значение фиксировалось в декабре. Рост курсов специалисты также связывали с падением цен на нефть. Позже в тот же день стоимость барреля Brent впервые с ноября прошлого года упала ниже 45 долларов.