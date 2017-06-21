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новость Цена барреля Brent впервые с ноября упала ниже 45 долларов

21.06.2017
Штаб-квартира биржи ICE в Атланте. Фото: costar.com
Штаб-квартира биржи ICE в Атланте. Фото: costar.com
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Цена барреля нефти Brent впервые за семь месяцев упала ниже отметки 45 долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные биржи ICE.

По состоянию на 20 часов мск стоимость фьючерса Brent с поставкой в августе составляла 44,63 доллара. С начала сессии в среду цена упала на 3 процента. Накануне торги закрылись отметкой 46,02 доллара.

Нынешний показатель - рекордно низкий за время с 15 ноября 2016 года, когда стоимость барреля Brent составляла 44,67 доллара.

Одновременно, отмечает издание, продолжил падение курс российской валюты. В 20:05 по столице доллар на Московской бирже стоил 60,3 рубля, евро - 67,2 рубля.

Отметки 60 и 67 рублей курсы доллара и евро превысили еще утром в среду. Последний раз такие высокие значения были зафиксированы для доллара 2 февраля, для евро - в декабре прошлого года. Стоимость бивалютной корзины достигла 63,26 рубля.

Указывалось, что причиной падения курса рубля стало именно продолжающееся снижение цен на нефть.

24 апреля курс доллара США на Московской бирже составлял 55,82 рубля. Это было минимальное значение за все время с июля 2015-го. Курс евро тогда же опустился до 60,72 рубля.

17 февраля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что тенденция к укреплению рубля имеет сезонный характер и в ближайшее время сменится ослаблением российской валюты. 21 апреля он спрогнозировал падение рубля во II-III кварталах нынешнего года.

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21.06.2017
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