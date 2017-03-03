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Также: Экономика, Россия, Политика, Общество, Деньги для армии, Война | Персоны: Дмитрий Рогозин

новость "Коммерсант": Сын Рогозина станет вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации

03.03.2017
Алексей Рогозин. Фото: newstula.ru
Алексей Рогозин. Фото: newstula.ru
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Сын вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексей Рогозин, работающий в департаменте имущественных отношений Минобороны, станет вице-президентом по транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на близкие к Минобороны источники.

По информации источников, за переход Рогозина в авиационную отрасль выступили президент корпорации Юрий Слюсарь и министр промышленности и торговли Денис Мантуров, являющийся председателем совета директоров ОАК. Все решения будут оформлены после того, как министр обороны Сергей Шойгу удовлетворит рапорт Алексея Рогозина об увольнении.

Рогозин пришел в департамент имущественных отношений Минобороны в апреле 2016 года. До этого он три года проработал директором Алексинского химического комбината, а еще раньше трудился в компании Orsis, производящей стрелковое оружие. В военном ведомстве он курировал работу крупных подведомственных Минобороны предприятий, в частности "Авиаремонта", "Спецремонта", "Оборонлогистики", 224-го летного отряда и других,а также реализовывал планы по передаче военных ремонтных заводов предприятиям промышленности. Кроме того, он участвовал в оценке состояния активов Федерального агентства по специальному строительству.

На новой работе Рогозину предстоит сформировать и наладить работу транспортного дивизиона ОАК, а также разобраться с убыточностью ульяновского "Авиастара-СП", производящего самолеты типа Ил-76МД-90А. Собеседники издания подчеркнули, что эта работа является частью стратегической программы, суть которой сводится к преобразованию корпоративной структуры ОАК путем формирования профильных дивизионов. Всего их будет четыре: транспортный, гражданский, военный и специальный. В корпорации Рогозин будет курировать все работы, связанные с созданием тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А, легкого Ил-112В, а также перспективные разработки вроде сверхзвукового транспортного самолета.

Но сначала Рогозин должен будет разобраться в сложной ситуации с убыточностью "Авиастара-СП". В годовом отчете за 2015 год говорится, что компания понесла убыток в размере 10,1 миллиарда рублей.

В конце февраля стало известно, что старший вице-президент Сбербанка Сергей Иванов, сын экс-главы администрации президента, представлен на должность главы "АЛРОСА". 36-летний Сергей Иванов до прихода в Сбербанк в апреле 2016 года возглавлял в течение пяти лет страховую компанию "СОГАЗ". До этого он был зампредом правления Газпромбанка.

"АЛРОСА" - главная алмазодобывающая компания России. Она добывает 95 процентов всех алмазов страны. По итогам 2016 года на предприятиях компании было добыто 37,4 миллиона карат алмазов.

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03.03.2017

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