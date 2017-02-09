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новость Набиуллина: Силовикам можно облегчить доступ к банковской тайне

09.02.2017
Эльвира Набиуллина. Фото пресс-службы президента
Эльвира Набиуллина. Фото пресс-службы президента
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Центробанк прорабатывает варианты изменения действующего порядка доступа к банковской тайне. Как заявила в интервью ТАСС глава регулятора Эльвира Набиуллина, подобные меры рассматриваются для более эффективной борьбы с выводом активов из банков.

"Сейчас, когда мы выявляем в банках мошеннические действия, вывод активов, мы передаем материалы в правоохранительные органы. Однако мы не вправе передавать информацию, составляющую банковскую тайну, хотя часто вывод активов, например, связан с использованием счетов подставных, аффилированных компаний. Это обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления, определении подозреваемых", - сказала Набиуллина.

Если правоохранительные органы будут получать эту информацию, то это "позволит сделать еще один шаг к тому, чтобы наказание для виновных банкиров было неотвратимым", считает она.

Глава ЦБ отметила, что сейчас проблему вывода активов из банка собственниками или менеджментом регулятор может решить только частично. У Банка России, в отличие от центральных банков многих стран, нет права на профессиональное суждение, кроме как в узком перечне вопросов определения аффилированности, пояснила Набиуллина. Сейчас для пресечения нарушения, ЦБ должен предъявить формальные доказательства нарушений, иначе в суде он не сможет доказать обоснованность своих действий.

"И у нас вся система построена на формальных доказательствах. А какие могут быть формальные доказательства, когда отчетность полностью поддельная? И последнее, и возможно, самое важное. Только неотвратимость наказания за финансовые преступления может изменить ситуацию. Если недобросовестные банкиры остаются безнаказанными, да еще и убегают с ворованными деньгами за рубеж, откуда их не смогут достать, то мы обречены на то, что это будет повторяться", - сказала Набиуллина.

Кроме того, по ее словам, ЦБ обсуждает внесение изменения в законодательство, которое позволит привлекать руководителей банков к ответственности за то, что они пошли на фальсификацию отчетности.

Сейчас ЦБ обязан лишь выдать предписание банку об исправлении отчетности, если обнаружит признаки ее фальсификации. "В целом, заинтересованные органы власти это предложение поддерживают, потому что фальсифицированная отчетность - это действительно одна из ключевых бед нашей банковской системы", - подчеркнула глава Центробанка.

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09.02.2017

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