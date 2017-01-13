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новость Россельхознадзор: Четверть продающихся в России продуктов фальсифицированы

13.01.2017
Продовольственный магазин. Фото http://novosti.err.ee
Продовольственный магазин. Фото http://novosti.err.ee
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В России фальсифицируется до четверти пищевой продукции. Об этом заявил официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко на Гайдаровском форуме, сообщает Интерфакс.

"У нас есть проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше - это массовая фальсификация пищевой продукции. По нашим выборочным проверкам, фальсифицируется устойчиво четверть всей пищевой продукции, всех видов, за исключением одного - пищевое яйцо фальсифицируют только в Китае, у нас нет", - рассказал Алексеенко.

В частности, на рыбном рынке подменяют наименования, "накачивают" рыбу полифосфатами для того, чтобы глазурь удерживала больше влаги. "Все это для того, чтобы залезть в наш карман, - сказал представитель РСХН. - Но попутно это еще приводит к тому, что недобросовестные компании получают фору по сравнению с добросовестными производителями".

"То есть идет процесс обратной селекции: выигрывают мошенники, а те компании, которые производят нормальную продукцию, экономически оказываются в крайне невыгодном положении, - подчеркнул Алексеенко. - Это пике, это штопор, и здесь государство, конечно, должно наводить порядок, создавать условия для развития производителей сырья и перерабатывающей промышленности".

Введенное Россией эмбарго на поставки продовольствия в ответ на западные санкции привело к росту цен на продукты питания и увеличению доли фальстификатов. В ноябре президент Владимир Путин на форуме "Общероссийского народного фронта" заявил, что Россия "будет тянуть как можно дольше" с отменой эмбарго.

"Мы действительно сделали это сознательно и, по сути дела, воспользовались теми, прямо скажем, недальновидными решениями, которые были приняты в отношении нашей страны со стороны наших так называемых партнеров, вводивших эти санкции", - сказал Путин. Тем самым, уверен президент, Россия создала условия для производства сельхозпродукции внутри страны.

При этом президент подчеркнул, что потребитель должен получать качественные товары. "Конечно, все производители внутри страны заинтересованы, чтобы эта ситуация продолжалась как можно дольше, - отметил Путин. - Но теперь я скажу совершенно неожиданную, может быть криминальную на ваш взгляд, вещь: потребитель заинтересован в том, чтобы получать товары хорошего качества по наименьшей цене и поэтому нам нужно создавать конкурентные условия".

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13.01.2017

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