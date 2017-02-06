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Роскомнадзор заблокировал страницу сайта британского аукционного дома Bohnams с одним из лотов - работой американского фотохудожника Джока Стёрджеса "Полин и Антуан, Монталиве, Франция" (1995). Об этом сообщает "Роскомсвобода". Решение, как выяснилось, было принято 25 января, а выполнено 31-го.

Теперь в России страница с работой Стёрджеса открывается только через прокси-сервера. "Роскомсвобода" отмечает, что РКН заблокировал ее по протоколу HTTPS и в этой связи не исключено, что доступ окажется закрыт и ко всему сайту Bonhams в целом. Тем не менее другие страницы ресурса открываются свободно.

Фото Стёрджеса, по формулировке искусствоведов, изображают "женскую натуру в периоды полового созревания и до него". Российские чиновники называют его работы детской порнографией. По данным "Роскомсвободы", с июня 2015 года в России заблокировано уже свыше двух десятков интернет-страниц с работами Стёрджеса. Однако случай, когда закрывается доступ к ресурсу аукционного дома из-за выставленного лота, отмечен впервые.

Bonhams - один из старейших и крупнейших в мире аукционных домов. Он действует с 1793 года. Работа "Полин и Антуан" была продана на аукционе за 597 тысяч долларов.

В сентябре 2016 года разгорелся скандал вокруг выставки Стёрджеса "Без смущения" в московского Центре им. братьев Люмьер. Сенатор Елена Мизулина потребовала закрыть выставку, а детский омбудсмен Анна Кузнецова - провести проверку Центра Люмьеров. 25 сентября боевики "Офицеров России" блокировали вход на выставку, а член SERB Александр Петрунько облил одно из выставленных фото некоей зловонной жидкостью, за что днем позже получил семь суток ареста. После переговоров с лидером "Офицеров России" Антоном Цветковым организаторы закрыли выставку ( ФОТО, ВИДЕО).

29 сентября стало известно, что в Екатеринбурге администрации центра фотографии "Март" поступают угрозы со стороны НОД и некоей организации "Патриот" в связи с планируемым показом фильма "Джок Стёрджес. Линия красоты и грации".