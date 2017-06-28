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Также: Театр, Дети, Культура, Общество | Персоны: Владимир Кехман

новость Измученный банкрот

Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Кехман ушел в декретный отпуск
28.06.2017
Владимир Кехман. Кадр телеканала "Дождь"
Владимир Кехман. Кадр телеканала "Дождь"
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Генеральный директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Владимир Кехман взял декретный отпуск по уходу за ребенком. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на источник в театральных кругах Новосибирска.

Кехман в настоящее время проходит процедуру банкротства. Она продлена до 13 июля. В апреле 2015 года "Коммерсант" сообщил, что Кехман обвиняется в хищении 18 миллиардов рублей, которые контролируемая им группа компаний JFC взяла в кредит у ряда банков.

Исполняющим обязанности гендиректора театра назначена бывший региональный менеджер по персоналу пивоваренной компании "Балтика" Снежана Любарь. С начала года она занимала должность заместителя генерального директора театра в начале текущего года.

29 марта 2015 года глава Минкульта Владимир Мединский уволил гендиректора театра Бориса Мездрича после скандала с постановкой оперы "Тангейзер". Назначенный на его место Кехман исключил ее из репертуара.

Опера была поставлена в декабре 2014 года. Действие в ней перенесено в наши дни. В версии режиссера режиссера-постановщика Тимофея Кулябина Иисус Христос стал героем эротического фильма, который снимает режиссер Тангейзер. После жалобы митрополита Тихона, заявившего, что постановка оскорбляет чувства верующих, в отношении Кулябина и Мездрича прокуратура возбудила административные дела по статье "Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики". При этом сам митрополит спектакль не смотрел, а оценку постановки дал со слов зрителей.

25 февраля 2015-го СКР начал доследственную проверку на предмет присутствия в постановке состава статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

10 марта 2015 года мировой судья Центрального района Новосибирска Екатерина Сорокина не нашла состава правонарушения в административных делах о постановке оперы "Тангейзер". Дела были прекращены.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
28.06.2017
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Илья Мильштейн

Директор по вызову

Илья Мильштейн, 01.04.2015

Все-таки Владимир Кехман, бывший торговец фруктами, - он прежде всего бизнесмен и наверняка догадывается, что гнилой товар люди не покупают. То есть даже твердо знает, что фирме с гнилой репутацией, в которую немедленно превратился театр с приходом нового директора, грозит банкротство.
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