Реклама

Генеральный директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Владимир Кехман взял декретный отпуск по уходу за ребенком. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на источник в театральных кругах Новосибирска.

Кехман в настоящее время проходит процедуру банкротства. Она продлена до 13 июля. В апреле 2015 года "Коммерсант" сообщил, что Кехман обвиняется в хищении 18 миллиардов рублей, которые контролируемая им группа компаний JFC взяла в кредит у ряда банков.

Исполняющим обязанности гендиректора театра назначена бывший региональный менеджер по персоналу пивоваренной компании "Балтика" Снежана Любарь. С начала года она занимала должность заместителя генерального директора театра в начале текущего года.

29 марта 2015 года глава Минкульта Владимир Мединский уволил гендиректора театра Бориса Мездрича после скандала с постановкой оперы "Тангейзер". Назначенный на его место Кехман исключил ее из репертуара.

Опера была поставлена в декабре 2014 года. Действие в ней перенесено в наши дни. В версии режиссера режиссера-постановщика Тимофея Кулябина Иисус Христос стал героем эротического фильма, который снимает режиссер Тангейзер. После жалобы митрополита Тихона, заявившего, что постановка оскорбляет чувства верующих, в отношении Кулябина и Мездрича прокуратура возбудила административные дела по статье "Умышленное публичное осквернение религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики". При этом сам митрополит спектакль не смотрел, а оценку постановки дал со слов зрителей.

25 февраля 2015-го СКР начал доследственную проверку на предмет присутствия в постановке состава статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

10 марта 2015 года мировой судья Центрального района Новосибирска Екатерина Сорокина не нашла состава правонарушения в административных делах о постановке оперы "Тангейзер". Дела были прекращены.