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Также: Театр, Кино, Культура

новость Умер артист Георгий Тараторкин

04.02.2017
Георгий Тараторкин. Фото: mossoveta.ru
Георгий Тараторкин. Фото: mossoveta.ru
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В Москве на 73-м году жизни после продолжительной болезни скончался артист Георгий Тараторкин. Об этом сообщается на сайте Театра им. Моссовета, где артист служил с 1974 года.

Тараторкин в 1966 году окончил драматическую студию при Ленинградском государственном ТЮЗе и восемь лет играл в этом театре.

Тараторкин снялся более чем в 30 фильмах. Среди них "Преступление и наказание", "Дела сердечные", "Нам не дано предугадать", "Маленькие трагедии", "Чисто английское убийство", "Богач, бедняк", "Не родись красивой".

Тараторкин был секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации "Золотая маска".

С 1996 года Тараторкин преподавал во ВГИКе актерское мастерство, вел курс.

В 1971 году актер получил Государственную премияю РСФСР имени братьев Васильевых за роль Родиона Раскольникова в фильме "Преступление и наказание". В 1984 году Тараторкину присвоили звание народного артиста РСФСР.

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04.02.2017

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