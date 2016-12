Реклама

В Великобритании на 54-м году жизни умер британский певец Джордж Майкл. Как передает Би-Би-Си, артист умер у себя дома. На данный момент официальная причина смерти не установлена, полиция не обнаружила никаких "подозрительных обстоятельств" случившегося.

Настоящее имя певца - Йоргос Кириакос Панайоту. Он родился в Лондоне 25 июня 1963 года. Его отец приехал в Британию с Кипра в 50-е годы и содержал небольшой греческий ресторан. Мать,англичанка, была танцовщицей.

В 1981 году Майкл и его одноклассник Эндрю Риджли основали группу Wham!. Первый сингл Wham "Rap!" остался по большому счету незамеченным, но уже второй - Young Guns (Go For It) - принес им известность. Песня поднялась на третье место в британском хит-параде.

Группа распалась в 1986 году, после чего Джордж Майкл начал сольную карьеру. В 1988 году он получил премию Grammy за исполненную в дуэте с Аретой Франклин песню I Knew You Were Waiting. В 1989 году артист вновь завоевал Grammy, но уже за альбом Faith.

В последние годы певец неоднократно попадал в криминальные сводки. В апреле 1998 года он был арестован в общественном туалете в Беверли-Хиллз полицейским в штатском. Певцу было предъявлено обвинение в совершении развратных действий, он был оштрафован и приговорен к 80 часам общественных работ.

В 2006 году он был арестован, и ему было предъявлено обвинение в хранении наркотиков. В 2010 году Джордж Майкл был приговорен к восьми неделям тюремного заключения за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Его освободили после отбытия половины срока. Последний свой альбом певец выпустил в 2014 году.