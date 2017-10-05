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Также: Литература, Культура

новость Раскрывший бездну

Нобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо Исигуро
05.10.2017
Кадзуо Исигуро. Фото: britishcouncil.org
Кадзуо Исигуро. Фото: britishcouncil.org
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Нобелевская премия по литературе 2017 года присуждена британскому писателю японского происхождения Кадзуо Исигуро, который "в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, таящуюся под нашим иллюзорным чувством связи с миром". Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Исигуро родился в 1954 году в Нагасаки, в 1960-м его семья переехала в Великобританию. Первые рассказы писателя были опубликованы в 1981 году.

В 1989 году был опубликован третий роман Исигуро, "Остаток дня". Это монолог-воспоминание пожилого английского дворецкого. Роман был удостоен Букеровской премии, причем жюри объявило его победителем единогласно. Исигуро - член Королевского литературного общества.

Произведения Исигуро переведены более чем на 30 языков мира, в том числе и на русский - романы "Остаток дня", "Когда мы были сиротами", "Не отпускай меня", "Там, где в дымке холмы".

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал американский поэт и певец Боб Дилан. Премию вручили с формулировкой "за создание новых средств поэтической выразительности в рамках великой американской песенной традиции". Нобелевская премия 2015 года была присуждена писательнице из Белоруссии Светлане Алексиевич "за ее многоголосное творчество - памятник страданию и мужеству в наше время".

В этом году Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили ученые из США Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма. Обладателями премии по физике стали американцы Райнер Вайсс, Кип Торн и Барри Бариш за обнаружение гравитационных волн, предсказанных Альбертом Эйнштейном более 100 лет назад. Награду в области химии получили швейцарец Жак Дюбоше, немец Йоахим Франк и шотландец Ричард Хендерсон с формулировкой "за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворе".

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05.10.2017
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