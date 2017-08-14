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новость Американская писательница Шваб обвиняет российское издательство в цензурировании перевода

14.08.2017
Виктория Шваб. Фото: veschwab.wordpress.com
Виктория Шваб. Фото: veschwab.wordpress.com
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Американская писательница Виктория Шваб, автор популярных книг для детей и молодежи, заявила, что московское издательство "Росмэн" не только без разрешения, но и без уведомления подвергло цензуре русский перевод ее серии романов "Оттенки магии". О сообщении, которое писательница поместила в своем твиттере еще 10 июня, два месяца спустя пишут "Ведомости".

Из перевода, указала Шваб, целиком исключена одна из сюжетных линий, а именно роман двух ЛГБТ-героев.

"Русская версия была одной из моих любимых, - заметила писательница. - Я опустошена и готова разорвать контракт с издательством".

В "Росмэне", однако, заявили, что отредактировали лишь одну сцену одного из романов - "исключительно чтобы не нарушить закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних". Также в издательстве уверили, что уведомили о цензурировании текста литературного агента Шваб, и выразили надежду, что смогут урегулировать вопросы с самой писательницей.

Между тем, добавили в "Росмэне", перевод следующего романа серии "Оттенки магии" либо подвергнется более существенной правке, либо выйдет с пометкой "18+".

Ранее в России уже целый ряд книг, фильмов, театральных постановок и т. п. был заподозрен в "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений". Так, в июне 2014 года Минкульт запретил демонстрацию на IX Московском международном открытом книжном фестивале спектакля по пьесе Олжаса Жанайдарова "Душа подушки", заявив, будто в ней можно усмотреть "пропаганду гомосексуализма". Между тем эксперты в области детской психологии и педагогики не обнаружили в тексте признаков такой "пропаганды".

В январе 2015-го Архангельская и Холмогорская епархия РПЦ объявила о присутствии "гей-пропаганды" в книге Веры Тименчик "Семья у нас и у других". Годом раньше проверку этой книги проводила прокуратура Ульяновской области, а саму писательницу вызывали на "беседу" в СКР.

В прошлом месяце глава Минкульта Владимир Мединский сорвал премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова на сцене Большого театра. Этот спектакль также был обвинен в "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений".

В 2013 году в России был принят гомофобный закон, который помимо прочего ввел в КоАП статью 6.21 (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних), предусматривающую штрафы, административные аресты, выдворение из России (для иностранцев), а для предприятий - приостановку деятельности на срок до 90 суток.

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14.08.2017
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