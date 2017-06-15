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Статья Он умер, но частично жив и все еще пишет! "В морге меня отпрепарировали, выяснили все, что им было нужно, а ночью я сбежал..." Легендарный Баян Ширянов беседует с беллетристом Кириллом Воробьевым.

В Москве умер писатель Баян Ширянов. Об этом сообщается на ФБ-странице "Помоги Баяну Ширянову".

Покойному было 52 года. Причиной смерти стал цирроз печени. С середины мая писатель находился в больнице. Смерть наступила в ночь на четверг.

Настоящее имя писателя - Кирилл Воробьев. Он родился 27 сентября 1964 года в Кирове. Известность получил романом "Низший пилотаж" (1997) о жизни наркоманов. Эта книга стала первой в цикле "Пилотажи" - за нею последовали романы "Срединный пилотаж" и "Верховный пилотаж".

В 1998-м Ширянов выпустил роман "Пробел", текст которого состоит из одного-единственного пробела.

Также под псевдонимом Содом Капустин написал роман "Содом Капустин" о жизни опущенного в тюрьме.

В сентябре 2000 года Ширянов распространил сообщение о своей смерти, которое затем сам же опроверг. Свою акцию он обсудил, в частности, в автоинтервью "Граням", появившемся в июне 2001-го.

В августе 2002 года прокремлевская молодежка "Идущие вместе" подала на Ширянова донос в московский ОВД "Басманный", требуя проверить тексты писателя на наличие порнографии и пропаганды употребления наркотиков. После этого Ширянов объявил, что создаст движение "Срущие вместе". В следующем месяце он подал в прокуратуру заявление с требованием привлечь "Идущих вместе" по статье 130 УК (оскорбление).

Двумя днями позже стало известно, что против писателя открыли дело о порнографии в романе "Срединный пилотаж" (статья 242 УК). В марте 2003-го дело закрыли, однако прокуратура в том же месяце возобновила следствие.

Слушания по делу открылись в марте 2004-го и заняли полтора года. Прокурор в прениях требовал для писателя срок один год. Однако 25 августа 2005-го судья Басманного райсуда Москвы Андрей Расновский оправдал Ширянова.