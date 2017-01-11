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Также: Литература, Политзеки, Украина, Россия, Белоруссия, Культура, Европа, Политика, Мир | Персоны: Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), Сергей Пархоменко, Олег Сенцов

новость Улетальный исход

Нобелевский лауреат Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центра
11.01.2017
Светлана Алексиевич. Фото: alexievich.info
Светлана Алексиевич. Фото: alexievich.info
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Нобелевский лауреат по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич вышла из Русского ПЕН-центра. Об этом она сообщила изданию "Наша Нива".

Причиной стал отказ ПЕН-центра поддержать обращение ряда членов организации к Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, а также исключение из организации журналиста Сергея Пархоменко.

"Попираются все идеалы основателей ПЕНа. Конфликт с Пархоменко произошел из-за того, что не раз уже Русский ПЕН отказывается подписывать письма в защиту тех, кто страдает от путинской власти. И вот теперь конкретно был случай с отбывающим срок режиссером Сенцовым. Снова ПЕН декларировал, что это не дело писателей - кого-то защищать, что-то отстаивать, дело писателей сидеть тихонько и писать - то есть, честно сказав, облизывать сапоги власти, - заявила Алексиевич. - Могу сказать так: нечто подобное с писателями было в сталинские времена — когда настолько робко себя вели писатели, писательские организации. Но Путин уйдет, а эта страница останется в истории ПЕНа".

При этом членом Белорусского ПЕН-центра Алексиевич остается.

Накануне о выходе из ПЕН-Центра заявил поэт Лев Рубинштейн. "Последней каплей стало известие об исключении из ПЕНа или прочих репрессивных мерах в отношении нескольких моих коллег. Да и не просто коллег, а прямо скажем - друзей. И не просто так, а с совершенно недопустимыми формулировками и оценками их личных качеств", - говорится в опубликованном им открытом письме.

Рубинштейн также отметил, что в ПЕН-Центре произошел раскол. "И, к сожалению, он будет углубляться. И будет он углубляться не столько в силу очевидных идейных и нравственных расхождений и принципиального различия взглядов на нынешнее общественное состояние страны и мира, на границы компромисса, на те границы, перейдя которые, правозащитная организация становится откровенно сервильной, на саму роль писателя и художника в обществе. Это само собой, но не это главное. Обо всем этом можно спорить, говорить и договариваться. Но только при условии, что разговор происходит на общем языке. А его нет", - подчеркнул писатель.

Позже во вторник стало известно, что Русский ПЕН-центр покинули Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) и Александр Иличевский.

Во вторник более 30 членов Русского ПЕН-центра потребовали провести внеочередное собрание организации в связи с решениием исполкома исключить Пархоменко, временно приостановить членство поэта Григория Петухова, и вынести строгое предупреждениа в писателю Марине Вишневецкой.

"Это решение постыдно. Исключая Пархоменко "за отступление от непреложных принципов, заключенных в Хартии Международного ПЕН-клуба" и "наказывая" его коллег, руководство Русского ПЕН-центра само отступает от изложенных в Хартии принципов. Именно Сергей Пархоменко и его коллеги, выступая инициаторами правозащитных писем, честно выполняли прописанные в Уставы нормы и идеалы. Требуем немедленно отменить это решение", - говорится в обращении.

24 декабря члены Русского ПЕН-центра, литераторы и ученые обратились к Путину с просьбой о помиловании Сенцова. Деятели культуры поддержали просьбу кинорежиссера Александра Сокурова отнестись к Сенцову с милосердием.

"Мы просим Вас, господин президент, применить к Олегу Сенцову норму закона, позволяющую главе государства принимать решение о помиловании осужденных без признания вины с их стороны, просим использовать все имеющиеся ресурсы и механизмы для скорейшего освобождения нашего коллеги Олега Сенцова", - говорится в документе.

При этом в пресс-службе Русского ПЕН-центра заявили, что сама организация к письму отношения не имеет. "Мы ничего Владимиру Владимировичу не писали. Исполком и президент ПЕН-центра в этом не участвуют. Это не наша инициатива. У нас есть группа "либеральных" оппозиционеров, которые с нами пытаются конфликтовать и ведут собственную линию. Они являются членами Центра, но принимают свои собственные заявления, собирают подписи среди единомышленников", - пояснили в пресс-службе.

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11.01.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 10.01.2017
в блоге Пархоменко и Троцкий

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