Реклама

В США в возрасте 61 года умерла русская актриса Вера Глаголева. Об этом сообщает "Московский комсомолец". По сообщению источника, близкого к семье покойной, причиной смерти стал рак.

Глаголева дебютировала в кино сразу по окончании школы, сыграв главную роль в фильме "На край света...". В дальнейшем, так и не получив актерского образования, снялась еще в десятках картин, среди которых "Не стреляйте в белых лебедей", "Выйти замуж за капитана", "Воскресный папа", "Софья Петровна".

С 1990 года Глаголева работала также как кинорежиссер, сценарист и продюсер. Сняла шесть картин, в том числе "Сломанный свет" и "Две женщины". Участвовала в телевизионных проектах.

В июле 2012-го Глаголева в числе ряда других деятелей культуры и спорта осудила письмо интеллигенции в поддержку Pussy Riot. "Пусть их пошлют на такие работы, где они смогли бы применить свою бездарную силу, - заявила Глаголева об участницах группы. - Нет, санитарками им быть нельзя - ведь в этом случае от них будет зависеть человеческая жизнь. У них на это просто не хватит мозгов, и они ведь не будут кого-то спасать или кому-то помогать. А вот если заставить их собирать мусор, так это - пожалуйста".