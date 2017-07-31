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Также: Кино, Культура

новость Умерла актриса Жанна Моро

31.07.2017
Жанна Моро читает письмо Толоконниковой. Кадр видеозаписи
Жанна Моро читает письмо Толоконниковой. Кадр видеозаписи
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В Париже в возрасте 89 лет умерла французская актриса Жанна Моро. Об этом сообщает Le Monde. Тело покойной нашли в ее доме.

Моро дебютировала на сцене в 1947 году на Авиньонском театральном фестивале. Уже через несколько месяцев ее зачислили в труппу театра "Комеди франсез". Через несколько лет актриса перешла в Национальный народный театр.

Параллельно Моро начала сниматься в кино. Известность получила после ролей в фильмах Луи Маля "Лифт на эшафот" и "Любовники" (оба - 1958).

В числе других картин с участием актрисы - "Ночь" (1961) Микеланджело Антониони, "Жюль и Джим" (1962) Франсуа Трюффо, "Процесс" (1962), "Фальстаф" (1965) и "Бессмертная история" (1968) Орсона Уэллса, "Дневник горничной" (1964) Луиса Буньюэля, "Керель" (1982) Райнера Вернера Фассбиндера.

Сыграла главную роль в фильме русского режиссера-авангардиста Рустама Хамдамова "Анна Карамазофф" (1991).

Моро также сама выступала как кинорежиссер. Кроме того, известна как сценаристка и певица.

В октябре 2013 года актриса прочитала в эфире радиостанции France Culture письмо политзаключенной Надежды Толоконниковой о беззаконии в мордовской ИК-14. "В мои годы я больше не могу подниматься на баррикады, - объяснила Моро свое выступление. - Я просто возьму слово, чтобы выразить протест. Я хочу обратиться к возможно большему числу людей, чтобы рассказать о том, что происходит с этой молодой женщиной, жизнь которой находится в опасности".

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31.07.2017
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