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Также: Кино, Театр, Культура

новость Умер актер Алексей Баталов

15.06.2017
Владимир Путин награждает Алексея Баталова. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин награждает Алексея Баталова. Фото: kremlin.ru
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В московской больнице в возрасте 88 лет умер актер Алексей Баталов. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Баталов находился в больнице с января нынешнего года, после того как сломал шейку бедра. В среду актера причастил священник. Больной умер в 6 часов утра во сне.

Актер родился в ноябре 1928 года во Владимире. В 1944-м дебютировал в кино, снявшись в эпизодической роли. В 1950-м окончил Школу-студию МХАТ. В разные годы работал в Центральном театре Советской армии, МХАТе, на "Ленфильме". Преподавал во ВГИКе.

Баталов снялся в десятках фильмов, в том числе "Дело Румянцева" (1955), "Летят журавли" (1957), "Девять дней одного года" (1961), "Чисто английское убийство" (1974), "Москва слезам не верит" (1979). Работал также как кинорежиссер (в числе постановок - "Шинель", 1959) и сценарист.

Получил множество государственных наград - как от советских, так и российских властей. В частности, в 1979-м стал Героем социалистического труда.

Многие годы был секретарем Союза кинематографистов СССР. Возглавлял комиссию ВЦСПС по премиям в области литературы, искусства и журналистики. Работал в Советском комитете защиты мира и Фонде мира.

11 марта 2014 года подписал коллективное письмо российских деятелей культуры в поддержку оккупации Крыма.

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15.06.2017
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