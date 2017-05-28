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Фильму Андрея Звягинцева "Нелюбовь" присудили приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщается в официальном твиттере кинофорума.

"Как-то это быстро все случилось. Хотел бы поблагодарить всех, кто создавал этот фильм. Спасибо всем за ваш талант", - сказал на церемонии Звягинцев. Он поблагодарил продюсера картины Александра Роднянского, сценариста Олега Негина и других создателей фильма.

В фильме "Нелюбовь" рассказывается история супружеской пары в исполнении Марьяны Спивак и Алексея Розина в разгар тяжелого развода. Когда супруги собираются расстаться, их двенадцатилетний сын убегает из дома.

Приз жюри - третья по значимости награда Каннского фестиваля. В этом году Гран-при получил французский фильм "120 ударов в минуту" режиссера Робина Кампилло. Главный приз, Золотая пальмовая ветвь, досталась картине шведского режиссера Рубена Эстлунда "Квадрат".

Накануне на Каннском кинофестивале Международная федерация кинокритиков (FIPRESCI) вручила свои призы. Награду получил и российский режиссер Кантемир Балагов за картину "Теснота". Она была представлена в программе "Особый взгляд".

Звягинцев - один из самых успешных и известных в мире российских режиссеров. В 2011 году его картина "Елена" получила в Канне специальный приз жюри в конкурсе "Особый взгляд". В 2014 фильму Звягинцева "Левиафан" присудили пальмовую ветвь 67-го Каннского кинофестиваля за лучший сценарий. Картина имела большой успех на фестивале и считалась одним из главных претендентов на Золотую пальмовую ветвь.