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Комиссия Министерства культуры не обнаружила признаков гей-пропаганды в фильме "Красавица и чудовище" студии Walt Disney Pictures. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский, сообщает РИА "Новости".

"Проверили, не нашли. У нас есть заключение Института культурного наследия имени Лихачева, они посмотрели фильм в деталях целой комиссией. Институт славится своим ультраконсервативным подходом по вопросам культуры. Они рекомендовали повысить возрастной ценз, что и было сделано (16+)", - сказал министр. Рейтинг 16+ позволяет смотреть фильм в кинотеатрах детям в сопровождении взрослых.

"Прокатчики постараются не ставить этот кинофильм в утренние часы, когда его могут посмотреть дети, но никаких формальных нарушений закона ни сотрудники, ни чиновники министерства, ни сотрудники департамента кино, ни целая комиссия не увидела", - отметил Мединский.

В "Красавице и чудовище" впервые для фильмов Disney появится персонаж-гей. Им станет ЛеФу, подручный злодея Гастона. В связи с этим депутат Госдумы единорос Виталий Милонов потребовал от Мединского провести допремьерную проверку фильма и в случае обнаружения элементов гей-пропаганды запретить его выход.

Милонов утверждал, что получил множество обращений от граждан в связи со скорой премьерой картины. "В данном случае общественность не может смотреть молча на то, что предлагают кинопрокатчики под видом детской сказки - явная, неприкрытая, бессовестная пропаганда греха, извращенных сексуальных отношений, - заявил единорос. - Убежден, что главная задача государства в отношении детей - это защита детства и юношества от грязи мира, сбережение детской чистоты, ограждение наших детей от тлетворных и опасных явлений. И в данном случае наша общая задача - не допустить выхода этого мюзикла на экраны ни под каким видом".