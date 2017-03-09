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Также: Кино, Дети, Ксенофобия, Секс, Госдума, Право, Культура, Общество, Парламент, Россия, Политика | Персоны: Владимир Мединский, Виталий Милонов

новость Красавица не чудовище

Минкульт не смог найти гей-пропаганды в диснеевском фильме "Красавица и чудовище"
09.03.2017
Кадр фильма "Красавица и чудовище"
Кадр фильма "Красавица и чудовище"
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Комиссия Министерства культуры не обнаружила признаков гей-пропаганды в фильме "Красавица и чудовище" студии Walt Disney Pictures. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский, сообщает РИА "Новости".

"Проверили, не нашли. У нас есть заключение Института культурного наследия имени Лихачева, они посмотрели фильм в деталях целой комиссией. Институт славится своим ультраконсервативным подходом по вопросам культуры. Они рекомендовали повысить возрастной ценз, что и было сделано (16+)", - сказал министр. Рейтинг 16+ позволяет смотреть фильм в кинотеатрах детям в сопровождении взрослых.

"Прокатчики постараются не ставить этот кинофильм в утренние часы, когда его могут посмотреть дети, но никаких формальных нарушений закона ни сотрудники, ни чиновники министерства, ни сотрудники департамента кино, ни целая комиссия не увидела", - отметил Мединский.

В "Красавице и чудовище" впервые для фильмов Disney появится персонаж-гей. Им станет ЛеФу, подручный злодея Гастона. В связи с этим депутат Госдумы единорос Виталий Милонов потребовал от Мединского провести допремьерную проверку фильма и в случае обнаружения элементов гей-пропаганды запретить его выход.

Милонов утверждал, что получил множество обращений от граждан в связи со скорой премьерой картины. "В данном случае общественность не может смотреть молча на то, что предлагают кинопрокатчики под видом детской сказки - явная, неприкрытая, бессовестная пропаганда греха, извращенных сексуальных отношений, - заявил единорос. - Убежден, что главная задача государства в отношении детей - это защита детства и юношества от грязи мира, сбережение детской чистоты, ограждение наших детей от тлетворных и опасных явлений. И в данном случае наша общая задача - не допустить выхода этого мюзикла на экраны ни под каким видом".

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09.03.2017
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Авторитарные режимы, которые переходят к следующей фазе контроля над согражданами, всегда начинают с сексуальных меньшинств, с мифологизации их воздействия на неокрепшие умы и "защиты морали", - просто потому, что начинать с наиболее уязвимых и слабых групп населения проще и безопаснее.

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Бегущие по волне

Илья Мильштейн, 17.02.2017

Выступает Толстой, потом извиняется, и выпавшее у героя знамя подхватывает Милонов. А вслед за Милоновым, тоже умученным на финише, поднимается новый герой. Вчера вот поднялся Владимир Василик, диакон и доцент Института истории СПбГУ, и есть надежда, что хоть ему-то повезет. Его не заставят, потея от унижения и явно кривя душой, отрекаться от своих искренних слов.

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