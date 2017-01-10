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Также: Автомобили, Экономика, Россия, Политика, Общество | Персоны: Аркадий Дворкович

новость Минтранс намерен ужесточить наказание за неоплату "Платона"

10.01.2017
Митинг против "Платона" на Яузских воротах в Москве. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Митинг против "Платона" на Яузских воротах в Москве. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Минтранс подготовит поправки к КоАП, ужесточающие наказание для владельцев грузовиков за неоплату проезда в рамках системы "Платон". Как пишет "Коммерсант", соответствующее поручение ведомству по итогам совещания в правительстве дал вице-премьер Аркадий Дворкович.

На данный момент штраф за неоплату проезда по федеральной дороге составляет 5 тысяч рублей. При этом в действующей редакции статьи 12.21.3 КоАП оговорено, что владелец грузовика получает не более одного штрафа в сутки при фиксации нарушения автоматической камерой. Это правило планируется отменить.

Второе нововведение касается 50-процентной скидки при оплате штрафа в 20-дневный срок. В новой редакции она не будет действовать, в случае если неоплату проезда в рамках "Платона" зафиксировал инспектор Ространснадзора, а не камера.

По данным компании РТИТС, оператора "Платона", сегодня на федеральных дорогах работают 194 стационарных рамки контроля оплаты проезд. К июлю их количество будет увеличено до 481. Кроме того, для контроля оплаты проезда по трассам ежедневно курсируют 100 автомобилей с мобильными камерами. Штрафы за неоплату выписывает ГИБДД, но Минтранс планирует передать эту функцию в Ространснадзор.

В Минтрансе разработку законопроекта подтвердили. "В рамках работы по усилению контроля за внесением платы соответствующие инициативы прорабатывались", - сообщили в ведомстве.

2 ноября 2016 года стало известно, что плата за проезд грузовиков тяжелее 12 тонн по федеральным трассам может быть увеличена с 1,53 до 2,6 рубля за километр в феврале и 3,06 рубля за километр в июне. Такое предложение Дворкович отправил премьеру Дмитрию Медведеву. После того как льготный тариф будет отменен, может возобновиться индексация на инфляцию. Окончательного решения по повышению тарифа пока нет.

Система "Платон" была запущена 15 ноября 2015 года. После ее введения проезд 1 километра федеральной трассы обходится грузовику массой более 12 тонн в 1,53 рубля. Нарушение этого порядка влечет административные штрафы от 5 до 10 тысяч рублей.

Введение системы вызвало недовольство водителей по всей стране. Год назад выступления против "Платона" прошли в 40 регионах.

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10.01.2017

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